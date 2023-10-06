Елесин — о стиле игры «Локомотива»: каждый играет в тот хоккей, который ему нравится

Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался об игре ярославской команды в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024.

«Нравится ли мне игра команды? Да, мы получаем удовольствие от каждой игры за клуб и самого процесса, а не от каких-то промежуточных задач. Конкретно я получаю удовольствие в первую очередь от побед. Каждый играет в тот хоккей, который ему нравится. И который исповедует тренер. Лично мне нравится то, что от нас требует тренерский штаб «Локомотива». Особенно когда это приносит победы. Тогда и тренировочный процесс, и сама игра даются легче.

А когда случаются такие неудачи, как разгром 0:5 от «Сочи» в начале сезона, удовольствие не пропадает? Да, это было неприятное поражение. Но мы сделали выводы и продолжили двигаться дальше. Как видите, с тех пор мы сыграли 10 матчей — девять из них выиграли в основное время. Проиграли только ЦСКА (1:2), действующему обладателю Кубка Гагарина. Так что от того матча с «Сочи» удовольствие от процесса не пропало. В таких случаях главное уметь проанализировать причины неудач. Мы это сделали. И пока это дает нужный эффект», – цитируют Елесина «Известия».

«Локомотив» после 14 матчей возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ, одержав 11 побед.