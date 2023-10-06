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Сайфуллин назначен исполняющим обязанности главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья»

Сайфуллин назначен исполняющим обязанности главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья»
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Произошли изменения в тренерском штабе «Омских Крыльев». Как сообщает пресс-служба клуба, Рамиль Сайфуллин назначен исполняющим обязанности главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья». Владимир Филатов остаётся в команде на должности ассистента главного тренера. Отметим, что Сайфуллин входил в тренерский штаб «Авангарда».

«Начало сезона для «Омских Крыльев» выдалось трудным, всего две победы в 12 матчах, семь набранных очков и последнее место в таблице ВХЛ. При этом нельзя сказать, что команда показывала плохую игру – в самый ответственный момент чего-то не хватало, и результат ускользал. Для усиления тренерского штаба из «Авангарда» в «Омские Крылья» мы решили отправить Рамиля Сайфуллина, который станет исполняющим обязанности главного тренера.

У Сайфуллина есть опыт работы в Высшей лиге, команда «Ижсталь» под его управлением показывала качественный хоккей, и мы рассчитываем, что этот опыт пригодится «Крыльям» в текущем сезоне. Команде нужно встряхнуться, перезагрузиться и выбираться из этой непростой ситуации. Благодарим Рамиля Сайфуллина за готовность помочь на сложном участке работы», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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