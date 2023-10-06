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Трое россиян попали в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN, Капризов выше Кросби

TSN составил топ-50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент. Издание на официальном сайте объявило места с 11-го по 20-е. Здесь оказались три россиянина.

Выше всех расположился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Форварда поставили на 12-е место. Примечательно, что ниже, на 13-й позиции, оказался канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Выше — на 11-м месте — расположился конкурент Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» 2021 года — Джейсон Робертсон из «Даллас Старз».

На 19-й строчке оказался российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Чуть ниже, на 20-м месте, расположился голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Полностью места с 20-го по 11-е выглядят так:

20. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

19. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

18. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»;

17. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

16. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

15. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»;

14. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

13. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;

12. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;

11. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».