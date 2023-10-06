Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трое россиян попали в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN, Капризов выше Кросби

Трое россиян попали в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN, Капризов выше Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

TSN составил топ-50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент. Издание на официальном сайте объявило места с 11-го по 20-е. Здесь оказались три россиянина.

Выше всех расположился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Форварда поставили на 12-е место. Примечательно, что ниже, на 13-й позиции, оказался канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Выше — на 11-м месте — расположился конкурент Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» 2021 года — Джейсон Робертсон из «Даллас Старз».

На 19-й строчке оказался российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Чуть ниже, на 20-м месте, расположился голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Полностью места с 20-го по 11-е выглядят так:

20. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
19. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
18. Тейдж Томпсон, «Баффало Сэйбрз»;
17. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
16. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
15. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс»;
14. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
13. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
12. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
11. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

Материалы по теме
10 россиян — в топе лучших игроков НХЛ по версии The Athletic, Овечкин ниже Ничушкина
Материалы по теме
«Становится всё более американизированным». В «Миннесоте» заговорили о будущем Капризова
«Становится всё более американизированным». В «Миннесоте» заговорили о будущем Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android