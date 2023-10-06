Главный тренер «Сибири» прокомментировал крупное поражение в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 0:4.

«У нас тяжёлая поездка была. Прилетели вчера вечером. Было хорошее движение, намного лучше, чем я ожидал. Хорошо первый период начали. Держали инициативу. Была ошибка в первом голе. Подключились защитники, которым не надо было этого делать. Видно, что «Автомобилист» ждал момент для контратаки и поймали нас. Неудачно сыграли в моменте со вторым голом. Много моментов, а забивать мы не забиваем. Последние шесть игр совсем мало забиваем. Сложно играть, когда не забиваешь. Нам надо лучше этого делать. Сейчас есть время потренироваться: был сложный график и не было времени для тренировок. Сейчас эти все моменты, что отрабатывали перед поездкой. Голы надо забивать, без голов не сможем побеждать.

Активности хватило на один первый период? Я думаю, активность была всю игру. После первого гола ничего страшного не произошло, держали темп. После второго гола сразу голову опустили. Нормально двигались, были моменты. При счёте 2:0 надо было забивать в большинстве, и игра могла поменяться. Не забили в большинстве — «Автомобилист» сразу забил.

В первом звене три центра? Это было связано со сложной поездкой. Хорошо получилось со «Спартаком», сегодня были хорошие комбинации, но не так, как мы бы хотели.

Егор Климович — лучший на льду? Эта игра — то, что мы ждём от него. Он много опасных моментов создавал, скорости добавил, удаление заработал. Очень помог и добавил энергии. Жалко, что мы не могли забить. Он хорошо сыграл, и будет играть следующую встречу.

Матч напомнил первую игру с «Автомобилистом»? Там опять при счёте 0:0 они ничего не создавали, ждали контратак. Там были тоже грубые ошибки. Неудачная игра Ефремова? Все понимают: бывают такие вещи. В «Спартаке» он шайбу не видел, попала в него. Всё бывает. Верим, что он хотел сыграть лучше в этих моментах. Самое главное забыть это и играть дальше.

Убрал из состава Дубакина? Думаю, все ожидали от него больше в атаке. Он получше играл, но во многих моментах ошибается в обороне. Всем можно играть руки. Он хороший игрок, талантливый. Его сильная сторона: бросок, а он мало бросает. Ему надо пользоваться сильными сторонами и играть правильно в обороне.

Жуков играет в большинстве? Мы уже летом это обсуждали. Очень хороший вариант. Уверенно играет. Не боится. Это хороший опыт для него. Когда Мёрфи вернётся, он будет играть в большинстве. Но игра показывает, что Жуков готов вторую бригаду держать.

Сроки возвращения Мёрфи и Короткова? По Мёрфи узнаем больше через неделю. Он проходит дома лечение. После повторного обследования будет понятно, когда он вернётся и начнёт тренироваться. По Короткову сложно: сами пробуем понять. Доктора обсуждают этот момент», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.