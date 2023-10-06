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Форвард «Салавата Юлаева» эмоционально отпраздновал гол в ворота «Металлурга»

Форвард «Салавата Юлаева» эмоционально отпраздновал гол в ворота «Металлурга»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин эмоционально отпраздновал гол в ворота «Металлурга».

На 43-й минуте, проигрывая со счётом 0:3, уфимцы выиграли борьбу в чужой зоне. Форвард «Салавата» Егор Сучков, сумев вылезти на пятачок, сделал скидку на партнёра. Защитник магнитогорцев Егор Яковлев, неудачно подставив клюшку, срезал шайбу в свои ворота. Другой нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин эмоционально отпраздновал этот гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).

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