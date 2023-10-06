Петунин рассказал, отличаются ли требования Разина в «Металлурге» от «Северстали»

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин прокомментировал победу магнитогорцев в матче с «Салаватом Юлаевым». Уральская команда уверенно обыграла уфимцев со счётом 6:3. Петунин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Кроме того, нападающий ответил на вопрос, отличаются ли требования главного тренера Андрея Разина в «Металлурге» от того, что было в «Северстали».

«Где-то не очень хорошо начали, но выстояли, не пропустили гол. Забили свои моменты, забили большинство. Ребята сначала выстояли меньшинство. Командная победа. В конце могла игра пошатнуться, но молодцы! Особенно те, кто в конце в меньшинстве выстоял. У соперника были матчи, в которых он не побеждал. Наверное, игроки были очень сильно заряжены, а мы к этому оказались не готовы.

Что поменял «Металлург» в атаке во втором периоде? Начали работать всей командой, накладывать смены. У соперника пошли удаления, у нас пошли голы. Вот так. Я набрал два очка во втором периоде? Наигрываем, тренируем большинство. Ребята молодцы. Все друг за друга играют. Хорошо, что так повезло, и мы забили.

За счёт чего «Салавату Юлаеву» удалось вернуться в игру в третьем периоде? Мы вышли не готовые. Хорошо, что вовремя собрались и не отдали игру. Как тайм-аут повлиял на четвёртый гол? Наверное, он остудил пыл соперника, и встряхнул нашу команду. Последние матчи я играю в тройке с Михайлисом и Зерновым? Ребята — большие молодцы. Хорошие игроки. Я буду стараться, чтобы соответствовать их уровню.

Сильно ли требования Андрея Разина в «Металлурге» отличаются от требований в «Северстали»? Думаю, что нет. Тактика такой и осталась. Мне кажется, ничего не поменялось.

Впереди уже четвертый матч с «Салаватом» в этом сезоне? Наверное, Уфа вновь начнёт хорошо. Поэтому нужно будет постараться сдержать натиск, а потом гнуть свою линию", — приводит слова Петунина официальный телеграм-канал «Металлурга».