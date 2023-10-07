Светлов рассказал, за счёт чего СКА удалось обыграть ЦСКА

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов отметил быстрый и насыщенный хоккей СКА в матче с ЦСКА (3:2) и назвал главные козыри петербуржцев.

«Главный итог армейского дерби? Всё равно на все матчи ЦСКА и СКА мы смотрим с прицелом на плей-офф, где эти клубы, вероятно, станут главными фаворитами – наряду с «Ак Барсом». Думаю, что первое дерби показало, в чём плюсы каждой из команд. Когда игра шла в среднем темпе, проявлялось высокое мастерство более опытных хоккеистов ЦСКА. Но СКА показал, что у него есть противоядие.

Санкт-Петербург предложил более опытному и возрастному сопернику огромный объём движения, силовой прессинг. И, повторюсь, в концовках каждого из периодов было видно, что за счёт «конька» СКА преимущество ЦСКА в опыте нивелируется. Особенно в третьем периоде, когда у армейцев Москвы не получился финальный штурм. В этом вижу главный сигнал на плей-офф. Быстрый, насыщенный хоккей «север – юг» – козырь СКА. В длинных кубковых сериях при хорошей функциональной подготовке он может стать решающим – с любым соперником», – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.