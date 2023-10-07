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«Помогает генменеджер Курьянов». Кравец рассказал, кто отвечает за большинство «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после поражения команды в матче с «Трактором» (1:4).

«Сейчас за большинство отвечает Андрей Подконицки, помогает ему Антон Курьянов, ну и я тоже, естественно. Всё бегом, торопились, как всё это сделать, после ухода Сайфуллина в «Омские Крылья», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что вчера, 6 октября, тренер «Авангарда» Рамиль Сайфуллин был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды ВХЛ «Омские Крылья».

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).