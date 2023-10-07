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«Пацаны как-то объединились». Капитан «Трактора» — о победе в Омске после смены тренера

«Пацаны как-то объединились». Капитан «Трактора» — о победе в Омске после смены тренера
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Капитан «Трактора» Сергей Калинин высказался после победы в матче с «Авангардом» (4:1). Это была первая встреча челябинцев после увольнения Анвара Гатиятулина.

«Сложная ситуация была, смена тренера — это всегда встряска для команды. Посмотрим, как будет дальше, сегодня хорошая игра была, многое получилось. Были хорошие эмоции до матча и во время, пацаны как-то объединились. Но выезд только начался, впереди серьёзные игры. Надеюсь, пойдём по этому вектору только вперёд.

Да, у нас где-то было и стечение обстоятельств по третьим периодам, пропускали и лёгкие, и курьёзные голы. Но это игра, это хоккей, тут кто кого обманет. Нужно уметь играть такие матчи в концовке, когда владеешь инициативой и игрой. Конечно, матчи в Омске для меня по-прежнему особенные, сегодня пришли мои близкие и родные люди на трибуны, было приятно и победить, и забить гол», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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