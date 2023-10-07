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Ларионов сделал пожелание «Динамо» после разгромной победы «Торпедо» над московским клубом

Ларионов сделал пожелание «Динамо» после разгромной победы «Торпедо» над московским клубом
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал разгромную победу нижегородцев во встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 7:1.

«Хочу поздравить наших ребят, нашу команду, всех болельщиков с хорошей игрой и хорошей победой. Хочу пожелать сопернику восстановиться и выиграть в следующей встрече. Вот такое моё вступление», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 6:1, 0:0).

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