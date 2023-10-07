Кудашов рассказал, как лично он воспринял поражение от «Торпедо» со счётом 1:7

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после разгромного поражения в матче с «Торпедо» (1:7).

«Как лично я принимаю вот такое поражение? Неприятно, что тут говорить. Думаю, что Игорь Николаевич в другом ощущении был. Но это часть работы. Надо анализировать и стратегически мыслить о дальнейшем, как к кому относиться, потому что понимаешь, что на одного сейчас наорёшь, сотрёшь его с лица земли, и можно забыть о нём на следующий матч. И наоборот, надо на кого-то надо наорать, вот это надо учитывать.

Пакетт не играл третий период? Это не из-за того, что больше всего им были недовольны или не видели смысла. Там есть причины, по которым он не выходил.

Вратарская линия в этих двух играх? Чтобы выиграть, должно быть всё – и игра вратарей, и игра защитников, и игра форвардов. Это безусловно. Всё здесь вместе, и это всех касается, о чём я с вами сегодня говорю. Вся команда, и я не отделяю себя от них и тренерский штаб.

Переживаю ли я из-за того, что сейчас начнут говорить обо мне? Я вижу причину – мы пропустили 12 шайб за две игры. Если до игры с «Локомотивом» мы были на третьем месте по пропущенным шайбам, то 12 шайб – это несвойственно нам. Вот одна из причин, которую сейчас нужно исправлять. А отношение ко мне… Бывает так, что выигрываешь и играешь хорошо, а тебя поливают грязью, а бывает, что проигрываешь, и наоборот защищают. Хоккей для того и создан, чтобы люди приходили, болели и высказывали своё мнение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.