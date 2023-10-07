«Нэшвилл» выставил нападающего Дениса Гурьянова на драфт отказов

«Нэшвилл Предаторз» выставил 26-летнего российского нападающего Дениса Гурьянова на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что в июле «хищники» подписали с форвардом однолетнее соглашение на $ 850 тыс.

Напомним, Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером клубом «Даллас Старз». Он провёл в стане «шерифов» семь лет, изредка играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешёл в «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, в которых набрал 17 (7+10) очков.

В начале 2017 года он стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России, забив победный гол в овертайме в матче за третье место. В КХЛ Гурьянов провёл два сезона за «Ладу». В 55 встречах Денис забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.