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Бедард попал в топ самых переоценённых хоккеистов НХЛ по версии Bleacher Report

Журналист Bleacher Report Лайл Фитцсиммонс составил топ из восьми самых переоценённых хоккеистов Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Примечательно, что в рейтинг попал 18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Кроме того, в списке оказались форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, хоккеист атаки «Лос-Анджелес Кингз» Пьер-Люк Дюбуа, а также одноклубник Бедарда, защитник Сет Джонс.

В топ также попали два хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» — нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и защитник Дарнелл Нурс. Оставшиеся два игрока из рейтинга — лидер «Даллас Старз» Тайлер Сегин и молодая звезда «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс.

Напомним, 18-летний Бедард, ранее выступавший за «Реджайну Пэтс» в WHL, был выбран «Блэкхоукс» под первым номером на драфте-2023.