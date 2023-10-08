Планируемый партнёр Тарасенко по звену «Оттавы» выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Джош Норрис выбыл из-за травмы на неопределённый срок, сообщает пресс-служба команды. Форвард получил травму в начале прошлого сезона и провёл лишь восемь матчей. Планировалось, что Норрис вернётся в строй к тренировочному лагерю, но врачи не дают разрешения из-за состояния плеча.

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит заявил, что планировал использовать Норриса в звене с Владимиром Тарасенко и Дрейком Батерсоном.

За восемь матчей прошлого сезона Норрис набрал три очка — забил два гола и отдал одну результативную передачу. 23-летний канадский форвард стал лучшим снайпером «Оттавы» в сезоне-2021/2022. За 66 матчей сезона Норрис набрал 55 очков — забил 35 шайб и отдал 20 результативных передач.