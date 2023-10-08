Билялетдинов о победе над «Адмиралом»: доволен ребятами, они выполнили то, что должны были

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (2:1). Ответная встреча между этими командами пройдёт 10 октября.

«Мы готовились к матчу – в принципе, знаем друг друга, кто как играет: системы и всё остальное, играли в плей-офф. Доволен ребятами, они выполнили то, что должны были. Альметкин? Молодец, первая игра в КХЛ. Давно хотели его попробовать, о нём хорошие отзывы у Александра Степанова (главного тренера «Барса» – Прим. „Чемпионата“). Посчитал, что он достоин, поэтому мы его попробовали. Молодые ребята неплохие, мы стараемся их использовать. Не в полном объёме, конечно, получается, но стараемся. Очень довольны игрой Ахтямова, хороший парень у нас растёт», — цитирует Билялетдинова пресс-служба КХЛ.