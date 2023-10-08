«Удаление было вопиюще неоправданным». Браташ — о причинах поражения от «Амура»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о ключевых моментах поражения в матче с «Амуром» (2:4) и посетовал на удаление Мислава Росандича.

«Ключевым стало удаление Росандича в третьем периоде и третья пропущенная шайба. Эти два момента — чисто индивидуальные. Третий гол — невыполнение своих обязанностей игроком. Удаление Росандича было вопиюще неоправданным. Эти моменты и решили исход матча не в нашу пользу. Но содержанием игры я доволен. Хорошая энергия, движение, много моментов. Наша беда — большинство, которое мы никак не можем наладить», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Лада» проиграла третий матч подряд. Ответная встреча между этими командами состоится 10 октября в Хабаровске.