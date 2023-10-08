Мартемьянов оценил первую домашнюю победу «Амура» в текущем сезоне КХЛ

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в домашнем матче с «Ладой» (4:2) и заявил о большом количестве эмоций у подопечных.

«Ещё на раскатке чувствовались эмоции, желание выиграть, доказать и показать. Эмоции перехлёстывали разум — много потерь на выходе из зоны, в средней зоне. Но положительных моментов тоже хватало. Работали, при не лучшей игре в атаке настойчивость наших нападающих позволила забить голы. Надеюсь, эта победа даст нам положительный толчок», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

«Амур» одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах и одержал первую викторию на домашней площадке в текущем сезоне КХЛ. Повторный матч между командами состоится в Хабаровске 10 октября.