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Хоккеист «Монреаля» забил гол в НХЛ, порвав броском сетку ворот

Хоккеист «Монреаля» забил гол в НХЛ, порвав броском сетку ворот
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Сегодня, 8 октября, в заключительном матче предсезонки «Оттава Сенаторз» проиграла на своей площадке «Монреалю Канадиенс». Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:6 (1:2, 1:1, 2:3).

Особенным стал гол защитника «Монреаля» Арбера Джекая. Хоккеист «Канадиенс» так мощно щёлкнул по шайбе, что та влетела в ворота и порвала сетку, вылетев с обратной стороны.

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Новый сезон НХЛ-2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Оттава» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль» проведёт матч с «Торонто Мэйпл Лифс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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