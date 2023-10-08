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«Не без нервов». Генеральный директор «Амура» оценил первую домашнюю победу хабаровчан

«Не без нервов». Генеральный директор «Амура» оценил первую домашнюю победу хабаровчан
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал первую домашнюю победу хабаровского клуба в текущем сезоне-2023/2024. Хабаровчане оказались сильнее тольяттинской «Лады» со счётом 4:2, едва не упустив преимущество в три гола по ходу матча.

«Есть первая домашняя победа! Не без нервов, но команда сегодня довела игру до нужного результата. Вдвойне приятно, что это произошло в тот день, когда мы вспоминали Дмитрия Тарасова и на глазах у его родных и близких.

Огромное спасибо нашим болельщикам — сегодня в арене была просто потрясающая атмосфера! Надеюсь, что эта победа добавит парням уверенности и дальше дела у нас будут идти только в гору», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

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