«Не без нервов». Генеральный директор «Амура» оценил первую домашнюю победу хабаровчан

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал первую домашнюю победу хабаровского клуба в текущем сезоне-2023/2024. Хабаровчане оказались сильнее тольяттинской «Лады» со счётом 4:2, едва не упустив преимущество в три гола по ходу матча.

«Есть первая домашняя победа! Не без нервов, но команда сегодня довела игру до нужного результата. Вдвойне приятно, что это произошло в тот день, когда мы вспоминали Дмитрия Тарасова и на глазах у его родных и близких.

Огромное спасибо нашим болельщикам — сегодня в арене была просто потрясающая атмосфера! Надеюсь, что эта победа добавит парням уверенности и дальше дела у нас будут идти только в гору», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.