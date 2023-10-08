Разин об иностранцах: Лайпсик с Майе в прошлом сезоне шли на первом месте после сентября?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) прокомментировал игру иностранных хоккеистов магнитогорского клуба.

«Доволен ли Джонсоном и Ди? Вы каждую игру про иностранцев спрашиваете, что мне говорить? Ди сегодня перед первым голом две шайбы на себя выловил. Он старается, голы забивал, и важные голы. Тот же Джонсон и вбрасывания ключевые иногда выигрывает. Ребята стараются. Конечно, эффективность не как у Лайпсика с Майе, которых тут все любят. Но Лайпсик с Майе в последнем чемпионате после сентября на первом месте шли? Не шли?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Разин после крупного поражения от «Салавата Юлаева» (2:6) поделился ожиданиями от выездной серии клуба.