Защитник «Тампы» Сергачёв высказался о завершившем карьеру Бержероне

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об игре против экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона.

«Атакующие навыки Бержерона затмеваются его мастерством в защите. Он очень хорошо находил свободные места на льду, был очень умён в этом отношении. Было тяжело играть против него, потому что иногда ты его просто теряешь. Этот парень был опасен, что в атаке, что в защите», — приводит слова Сергачёва The Canadian Press.

Напомним, Бержерон завершил игровую карьеру 25 июля 2023 года. В составе «Бостона» Патрис становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».