Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: если Ротенберг главный тренер сборной «Россия 25», тогда всё в порядке

Плющев: если Ротенберг главный тренер сборной «Россия 25», тогда всё в порядке
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев положительно оценил работу Романа Ротенберга со сборной «Россия 25».

«Здесь вопрос такой, что у Федерации хоккея России, наверное, какие-то планы есть. Если Ротенберг главный тренер, тогда всё в порядке. Собирают молодых хороших, перспективных ребят, у которых будет шанс себя показать. Так как у нас основную команду не допускают на международную арену, то может быть направление в плане того, что доверяют молодёжи и рассчитывают на перспективу, поэтому выбор вполне логичен», – приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг возглавит сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала 2023 года. Встречи турнира пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря.

Материалы по теме
Роман Ротенберг будет руководить сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала — 2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android