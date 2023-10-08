Плющев: если Ротенберг главный тренер сборной «Россия 25», тогда всё в порядке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев положительно оценил работу Романа Ротенберга со сборной «Россия 25».

«Здесь вопрос такой, что у Федерации хоккея России, наверное, какие-то планы есть. Если Ротенберг главный тренер, тогда всё в порядке. Собирают молодых хороших, перспективных ребят, у которых будет шанс себя показать. Так как у нас основную команду не допускают на международную арену, то может быть направление в плане того, что доверяют молодёжи и рассчитывают на перспективу, поэтому выбор вполне логичен», – приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг возглавит сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала 2023 года. Встречи турнира пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря.