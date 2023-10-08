Щитов: в других клубах стали спрашивать — почему «Торпедо» так может, а мы нет?

Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что всё больше команд в КХЛ старается перенять атакующий стиль «Торпедо».

«Комментатор Роман Скворцов считает, что в КХЛ началось «почкование» «Торпедо», глядя на игру «Северстали», с ним можно согласиться? Главный тренер «Северстали» ведь работал в штабе у Игоря Николаевича Ларионова, у которого есть что перенять. Изначально говорили, что в Череповце Андрей Козырев будет проповедовать атакующий хоккей, так он и придерживается его. Но пока «Северсталь» идёт на восьмом месте на Западе и чередует победы и поражения. Не всё так гладко складывается, но это закономерно. Команда на стадии становления, и будет интересно, как «Северсталь» пройдёт этот сезон. Надеюсь, что в плей-офф попадёт. И если Козырев останется, то команда должна сыграть ещё лучше в следующем сезоне.

«Торпедо» и «Северсталь» задают моду на атакующий хоккей в КХЛ? Конечно, никому не интересно смотреть на скучный хоккей. Магнитогорск тоже хорошо играет, забивает много голов. Любому человеку, который заплатил деньги за билет, хочется увидеть заброшенные шайбы, а не игру 1:1 и 2:1. Люди приходят на трибуны за эмоциями. Это бизнес, и надо давать такой продукт.

Неслучайно другие болельщики стали требовать от своих команд играть как «Торпедо»? Конечно, они же видят, что команда без таких сумасшедших затрат, как у других, и с неизвестными игроками, но с правильной тренерской позицией, показывает хороший результат. Болельщики думают: «Ничего себе, оказывается, можно было и так». Плюс все видят пресс-конференции Игоря Ларионова. Руководители клубов тоже всё замечают и начинают спрашивать со своих тренеров: «Почему они так могут, а мы с более сильными игроками – нет?» — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее судья всесоюзной категории по хоккею Константин Меньшиков оценил успешную игру «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым.