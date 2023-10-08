Нападающий Денис Гурьянов отправлен в фарм-клуб «Нэшвилла»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц заявил, что команда отправила российского нападающего Дениса Гурьянова в клуб АХЛ «Милуоки». Об этом сообщает пресс-служба «хищников».

Напомним, накануне «Нэшвилл» выставил Гурьянова на драфт отказов, где его в итоге никто не забрал.

Отметим, в июле «хищники» подписали с 26-летним форвардом однолетнее соглашение на $ 850 тыс.

Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером клубом «Даллас Старз». Он провёл в стане «шерифов» семь лет, изредка играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешёл в «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, в которых набрал 17 (7+10) очков.