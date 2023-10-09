Иван Барбашёв показал чемпионский перстень «Вегаса» за победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв на своей странице в социальной сети показал чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли — 2023.

Иван Барбашёв показал чемпионский перстень «Вегаса»

Напомним, россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз». В текущее межсезонье Барбашёв подписал новое соглашение с «Вегасом» сроком на пять лет и $ 25 млн.

Новый сезон «Вегас» начнёт домашней встречей с «Сиэтл Кракен». Игра состоится 11 октября (5:30 мск).