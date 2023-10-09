Внутри чемпионского перстня «Вегаса» представлена копия домашней арены клуба

«Вегас Голден Найтс» поделился особенностями чемпионского перстня за победу в Кубке Стэнли — 2023.

Фото: «Вегас Голден Найтс»

Фото: «Вегас Голден Найтс»

Фото: «Вегас Голден Найтс»

Фото: «Вегас Голден Найтс»

«12 каратов белых и жёлтых бриллиантов, причем жёлтые используются для обозначения названия «золотых рыцарей».

Съёмный верх, его можно носить как кулон, после снятия которого открывается вид на внутреннюю часть домашней арены команды. Центральный логотип на льду выглядит так же, как на финале Кубка Стэнли 2023 года, а звёзды на льду обозначают местонахождение каждого из девяти голов команды в пятой финальной игре.

16 звёзд на лицевой стороне кольца обозначают 16 побед команды в плей-офф, а 67 белых ромбов на шлеме с основным логотипом обозначают общее количество побед в регулярном сезоне и плей-офф. 32 ромба на внутреннем безеле представляют 32 команды НХЛ. Шесть камней окружают ромбовидный Кубок Стэнли, представляющий шесть сезонов команды», — сказано в сообщении клуба.