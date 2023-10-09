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«НХЛ невыгодно нас выгонять, большой бизнес». Сергачёв — о возможном исключении россиян

«НХЛ невыгодно нас выгонять, большой бизнес». Сергачёв — о возможном исключении россиян
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачёв рассказал о влиянии политики на игру российских хоккеистов в НХЛ.

«Как я отнёсся к тому, что НХЛ закрыла русскоязычный сайт и отказалась от бизнес-сотрудничества с Россией после 24 февраля? Думаю, что это нормально, потому что им нужно зарабатывать деньги. Это большой бизнес. Эта вещь, наверное, сильно бьёт по репутации, поэтому закрыли все русскоязычные каналы. С другой стороны, фанаты хоккея из России не все поддерживают СВО.

Как только появляются большие деньги, политика начинает отходить в сторону? Наверное, так и есть, потому что в НХЛ съезжается очень много талантов, не только из России. Со всего мира собирают хороших игроков и пытаются из них что-то слепить. Это большой бизнес, им было невыгодно выгонять русских хоккеистов. 10 россиян сейчас точно в топ-50 игроков лиги. Вот выгонишь из «Тампы» меня, Кучерова и Василевского, то есть костяк команды, кто играть-то будет?» — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

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