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За какую команду вы будете болеть в стартующем сезоне НХЛ?

За какую команду вы будете болеть в стартующем сезоне НХЛ?
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В ночь с 10 на 11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В первый игровой день состоятся три матча. В 00:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «За какую команду вы будете болеть в стартующем сезоне НХЛ?»

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года. Тогда состоятся шесть встреч.

Напомним, в прошлом сезоне регулярный чемпионат выиграл «Бостон Брюинз» с рекордным количеством очков. Обладателем Кубка Стэнли — 2023 стал «Вегас Голден Найтс».

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