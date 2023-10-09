КХЛ назвала имена лучших игроков пятой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов пятой игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём недели впервые в карьере признан Алексей Колосов («Динамо» Минск), одержавший две победы в трёх матчах. Ещё в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. По воротам Колосова был нанесён 91 бросок (30,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,60%. Коэффициент надёжности составил 1,31. В матче с «Барысом» (3:0) Колосов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником в восьмой раз в карьере признан Даррен Диц (ЦСКА), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Диц не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Шайба в матче с «Витязем» (9:1) стала победной для его команды. Также на его счету один силовой приём и шесть заблокированных бросков. Семь раз Диц признавался лучшим защитником в составе «Барыса».

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Никита Коростелёв («Северсталь»), набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах недели. Коростелёв не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба в матче с ХК «Сочи» (10:1) стала победной для его команды, в этой игре он сделал второй хет-трик в КХЛ. Также на его счету два силовых приёма и два отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Роман Канцеров («Металлург»), набравший 3 (1+2) очка в четырёх матчах недели. Канцеров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Также на его счету один силовой приём, один отбор шайбы. Последний раз игрок «Металлурга» признавался лучшим новичком недели в сезоне-2016/2017, им был вратарь Илья Самсонов.