Овечкин делит первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024.
Первое место делит капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. У обоих хоккеистов доход составляет $ 17,5 млн. Овечкин $ 12,5 млн получит за контракт, а $ 5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Маккиннон по контракту заработает $ 16 млн и $ 1 млн получит в рамках спонсорских соглашений.
Полностью рейтинг выглядит так.
1. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз», $ 17,5 млн.
1. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш», $ 17,5 млн.
3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз», $ 16 млн.
4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», $ 13,8 млн.
5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд», $ 13 млн.
6. Даги Хэмилтон, «Нью-Джерси Дэвилз», $ 12,7 млн.
7. Сет Джонс, «Чикаго Блэкхоукс», $ 12,6 млн.
8. Алекс Пьетранджело, «Вегас Голден Найтс», $ 12,4 млн.
9. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс», $ 12,3 млн.
10. Тимо Майер, «Нью-Джерси Дэвилз», $ 12,2 млн.
10. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс» — $ 12,2 млн.