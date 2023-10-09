Овечкин делит первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024.

Первое место делит капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. У обоих хоккеистов доход составляет $ 17,5 млн. Овечкин $ 12,5 млн получит за контракт, а $ 5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам. Маккиннон по контракту заработает $ 16 млн и $ 1 млн получит в рамках спонсорских соглашений.

Полностью рейтинг выглядит так.

1. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз», $ 17,5 млн.

1. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш», $ 17,5 млн.

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз», $ 16 млн.

4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», $ 13,8 млн.

5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд», $ 13 млн.

6. Даги Хэмилтон, «Нью-Джерси Дэвилз», $ 12,7 млн.

7. Сет Джонс, «Чикаго Блэкхоукс», $ 12,6 млн.

8. Алекс Пьетранджело, «Вегас Голден Найтс», $ 12,4 млн.

9. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс», $ 12,3 млн.

10. Тимо Майер, «Нью-Джерси Дэвилз», $ 12,2 млн.

10. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс» — $ 12,2 млн.