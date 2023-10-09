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Мирошниченко не принял участия в тренировке «Вашингтона», он «больше не в составе» команды

Мирошниченко не принял участия в тренировке «Вашингтона», он «больше не в составе» команды
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко пропустил тренировку команды сегодня, 9 октября. Об сообщает журналистка Бэйли Джонсон на своей странице в «Твиттере».

«Ивана Мирошниченко сегодня утром не было на тренировке. Могу предположить, что он направляется в «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.

Издание Russian Machine Never Breaks в «Твиттере» также сообщило, что Мирошниченко «больше не в составе «Вашингтона» из 23 человек».

Отметим, что в ходе предсезонных мероприятий 19-летний российский нападающий участвовал в двух встречах, в которых не забил, но набрал два результативных балла за передачи. В одном из матчей Мирошниченко играл в звене с Александром Овечкиным.

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