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«Коламбус» отправил российского форварда Дмитрия Воронкова в АХЛ после яркой предсезонки

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков отправлен в АХЛ, сообщает журналист Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, форвард Егор Чинахов и голкипер Даниил Тарасов добавлены в список травмированных игроков.

Отметим, что Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах. Нападающий отметился лишь результативной передачей. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:4) форвард толкнул голкипера «клинков», спровоцировав массовую потасовку.

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.