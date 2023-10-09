«Спартак» забросил «Витязю» пять шайб, у Голдобина четыре результативные передачи

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Павел Порядин вывел москвичей вперёд. На 39-й минуте Павел Порядин укрепил преимущество «Спартака». На 45-й минуте Дерек Барак отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина забросил третью шайбу. На 55-й минуте Роман Рукавишников забил четвёртый гол. На 57-й минуте Шейн Принс забросил в меньшинстве. Николай Голдобин суммарно отдал четыре результативные передачи.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.
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