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«Спартак» забросил «Витязю» пять шайб, у Голдобина четыре результативные передачи

«Спартак» забросил «Витязю» пять шайб, у Голдобина четыре результативные передачи
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 27:53 (5x5)     2:0 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 38:30 (5x3)     2:1 Барак (Кара, Яремчук) – 44:56 (5x5)     3:1 Морозов (Голдобин) – 51:22 (5x4)     4:1 Рукавишников (Голдобин, Кин) – 54:13 (5x4)     5:1 Принс (Зайцев) – 56:22 (4x5)    

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Павел Порядин вывел москвичей вперёд. На 39-й минуте Павел Порядин укрепил преимущество «Спартака». На 45-й минуте Дерек Барак отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина забросил третью шайбу. На 55-й минуте Роман Рукавишников забил четвёртый гол. На 57-й минуте Шейн Принс забросил в меньшинстве. Николай Голдобин суммарно отдал четыре результативные передачи.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.

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