«Виннипег» продлил контракты с лидерами Шайфли и Хеллебайком, каждый получит по $ 59,5 млн

«Виннипег Джетс» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя лидерами команды — нападающим Марком Шайфли и вратарём Коннором Хеллебайком.

Отмечается, что с каждым хоккеистом заключено идентичное соглашение — на семь и общую сумму $ 59,5 млн. В среднем за год Шайфли и Хеллебайк будут получать $ 8,5 млн.

Напомним, у вратаря ($ 6,17 млн) и нападающего ($ 6,125 млн) действующие контракты подойдут к концу по завершении сезона-2023/2024. Хеллебайк провёл 64 матча в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 92% бросков. В сезоне-2019/2020 Хеллебайк выиграл приз лучшему вратарю сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Везина Трофи». В кампании-2022/2023 американец попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.