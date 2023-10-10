Корягин: уйти из «Амура» в «Сочи» было моим решением. Жалеть тут не о чем

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин высказался о своём уходе из «Амура».

«Долго общались с семьёй, ведь уже привыкли к Дальнему Востоку, но, наверное, просто пришло время – попробовать что-то новое и даже для себя сменить обстановку.

Повлияли ли перелёты? На самом деле, нет, потому что действительно было довольно тяжело, но когда проводишь там пять лет, то уже привыкаешь и фактор перелётов больше не пугает. Уже понимаешь, где нужно поспать, а где наоборот – надо потерпеть и не ложиться, чтобы быстрее перестроиться.

У «Амура» сейчас большие амбиции? Амбиции и цели были у команды и раньше. Возможно, что сейчас у них стало немного получше в плане условий, финансовых и так далее, но что поделать? Жалеть тут не о чем. Это же было моим решением перебраться в «Сочи», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно прочитать на «Чемпионате»: