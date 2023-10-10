Корягин: у легионера в России немного другое положение, нежели у русского игрока

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин поделился мнением о ситуации с иностранными хоккеистами в КХЛ.

«У Рендулича хороший бросок, но, помимо броска, он ещё и очень хорош физически и при этом достаточно быстр для своих габаритов. Против него очень тяжело играть. Грэм – классный защитник с канадским катанием.

В КХЛ приезжают североамериканские защитники, которые не могут пробиться в НХЛ, а здесь доминируют? Начнём с того, что в принципе, когда иностранного игрока берут в российский клуб, то у него немного другое положение, нежели у русского защитника или нападающего. К ним другое отношение, у них больше кредит доверия, соответственно, и больше игрового времени. И надо говорить объективно, по уровню в КХЛ приезжают хорошие иностранцы, которые очень хорошо играют в хоккей.

В этом сезоне продолжаю смотреть за Хабаровском, где играет Кэм Ли, с которым я отыграл практически весь прошлый сезон. Мне очень нравится, как он катается. Стараюсь смотреть, но не знаю, насколько в моём возрасте уже можно что-то изменить. Но думаю, что никогда не поздно улучшить какие-то компоненты игры», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно прочитать на «Чемпионате»: