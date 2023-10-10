Корягин — о первом большом штрафе в КХЛ: сразу после игры позвонил Пилипенко и извинился

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин вспомнил своё первое пятиминутное удаление в карьере — он нарушил правила против своего знакомого Кирилла Пилипенко.

«Первый раз в КХЛ получил пятиминутный штраф и сразу за нанесение травмы своему знакомому Кириллу Пилипенко? На самом деле, неприятный инцидент. Позвонил ему сразу после игры, мы поговорили, и я извинился. Ни в коем случае не было задачи его травмировать. Просто шёл в корпус, он меня заметил и начал уворачиваться, а я уже не успел и попал ему в колено. Слава богу, что всё обошлось и он уже вернулся на лёд. Я не грубый игрок, и у меня не было никакого умысла. В любом случае получилось не очень красиво», — сказал Корягин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Корягиным можно прочитать на «Чемпионате»: