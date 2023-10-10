Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал, чего не хватает команде в последних матчах

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Сочи».

«Болельщикам большое спасибо за поддержку, их было очень слышно в самые нужные моменты нашей игры.

Мы сыграли волнами, не смогли развить успех первого периода. Второй период не совсем получился. В третьем наладили, но делали нехарактерные нам действия в индивидуальном плане.

По горячим следам: команда на ходу, физически готовы хорошо, всё можем и умеем. Но не идёт в завершении. Мы поддерживаем наших ребят, желаем, чтобы они забили свои голы. Создали очень много, но шайба не идёт в ворота. Готовимся дальше», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

9 октября завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).