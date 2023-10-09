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Forbes объяснил лидерство Александра Овечкина в списке высокооплачиваемых игроков НХЛ

Forbes объяснил лидерство Александра Овечкина в списке высокооплачиваемых игроков НХЛ
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Forbes прокомментировал тот факт, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на первом месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024. Капитан «столичных» разделил первое место с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. Оба заработают по $ 17,5 млн. При этом $ 12,5 млн Овечкин получит по договору с «Вашингтоном», а $ 5 млн заработает благодаря спонсорским контрактам.

«Овечкин, который в декабре обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, будет заниматься крупным лицензионным бизнесом, приближаясь к рекорду Уэйна Гретцки. Он зарегистрировал торговую марку «The Gr8 Chase» для использования на памятных вещах и одежде. Ему почти наверняка не удастся достичь этого рубежа в нынешнем сезоне. Он отстаёт от Гретцки на 72 гола, а его лучший результат за чемпионат — 65 — пришёлся на сезон-2007/2008. Но если у него получится сохранить свой обычный темп результативности, то он сможет достичь этой цели в сезоне-2024/2025. Спонсорами Овечкина являются Nike, Hublot и российская игорная компания «Фонбет», а его имя украсит строящуюся в Москве хоккейную академию», — говорится в сообщении.

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