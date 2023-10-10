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Черных — о Гальченюке в СКА: понимали, что не увидим в игре Алекса эффект «вау» сразу же

Черных — о Гальченюке в СКА: понимали, что не увидим в игре Алекса эффект «вау» сразу же
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Известный агент Александр Черных прокомментировал дебют нападающего Алекса Гальченюка в КХЛ. Американский форвард присоединился к СКА в августе. После двух ассистов в трёх первых матчах в регулярном чемпионате Гальченюк не набирал очков в течение пяти встреч. Тем не менее за последние семь матчей американец записал на свой счёт 9 (7+2) баллов.

«Мы понимали, что не увидим в игре Александра эффект «вау» сразу же. В России хоккей совершенно другой. Сейчас он адаптируется к лиге, ему нелегко. Мы часто наблюдаем у российских игроков, приезжающих из НХЛ, затишье на старте. Так случилось и у Александра: он восемь матчей не мог забить, а после сразу сделал дубли в играх с «Амуром» и «Сибирью». Я думаю, что Александр оправдывает ожидания, при этом точно могу сказать, что Гальченюк показывает ещё не все 100%», — приводит слова Черных официальный сайт хоккейного агентства Winners.

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