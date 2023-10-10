«Зашла через сетку, но это не страшно». Шипачёв высказался о своём голе-фантоме «Адмиралу»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в матче с «Адмиралом». Казанцы всухую обыграли владивостокскую команду — 3:0. Шипачёв забросил шайбу и отдал результативную передачу. Кроме того, на 28-й минуте нападающий «Ак Барса» забил гол-фантом. Шайба после его броска прошла через сетку и залетела в ворота. Судьи после видеоповтора отменили гол.

«Две победы подряд во Владивостоке, всё ли получилось у команды? Главное, что мы выиграли два матча, а Артур Ахтямов сыграл «на ноль». Поздравили его всей командой, он молодец. А так, будем исправлять то, что у нас не получается. Готовимся дальше, в Хабаровске будут непростые матчи.

Мой гол-фантом? Шайба отскочила так, что вратарь этого не ожидал. Да, она зашла через сетку, но это не страшно. Добыли хорошую победу, с отличным настроением едем дальше.

Первый гол тоже получился красивым, сложно оттачивать такие броски? Можно тренировать что угодно, но в игре сделать это сложнее. Хорошо, что шайба попала в девятку», — приводит слова Шипачёва официальный сайт «Ак Барса».