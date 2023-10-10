Черных: тройка Морозов — Порядин ← Голдобин ещё пошумит в КХЛ

Известный агент Александр Черных высказался о переходе российского форварда Павла Порядина из «Нефтехимика» в «Спартак».

«Павел как игрок мне всегда нравился: я получаю удовольствие от его игры. Он и в «Нефтехимике» на протяжении долгого времени показывал, что может делать игру как с партнёрами, так и самостоятельно. При этом тройка, которая у них сложилась в «Спартаке», Морозов — Порядин ← Голдобин, мне очень нравится. Они шикарны. Своей компанией парни ещё пошумят в КХЛ», — приводит слова Черных официальный сайт хоккейного агентства Winners.

Минувший сезон стал самым успешным для 27-летнего уроженца Зеленограда, Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов Континентальной хоккейной лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.