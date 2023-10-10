Джош Ливо прокомментировал свой дебют за «Салават Юлаев»

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадский форвард Джош Ливо прокомментировал свой дебют за уфимский «Салават Юлаев».

Напомним, сегодня, 10 октября, «Салават» на домашней арене обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

«Очень рад наконец-то присоединиться к «Салавату Юлаеву» и одержать победу вместе с командой. Наш голкипер буквально стоял на голове и держал нас в игре, затем мы забросили ещё две шайбы и набрали важные два очка.

О чём говорил с тренером? Просто говорили о системе. Я совсем недавно с командой, успел посмотреть игровые нарезки перед матчем. Также обсуждал нашу схему с Сашей Хмелевски. Думаю, сегодня мы хорошо сыграли вместе.

Как себя чувствую? Конечно, немного устал, слегка не выспался. Но адреналин и поддержка болельщиков помогли. Думаю, сегодня буду спать очень крепко», — приводит слова Ливо пресс-служба «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Витязем», игра состоится 13 октября, начало – в 17:00 мск.