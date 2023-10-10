Главный тренер «Автомобилиста» объяснил крупное поражение от «Салавата»

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Напомним, сегодня, 10 октября, «Салават» на домашней арене обыграл «Автомобилист», встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

«Слабое начало с нашей стороны. «Салават Юлаев» выиграл борьбу, был сильнее, а мы не успевали за движением. Это был один из самых тяжёлых матчей для нас с начала чемпионата. Одним из факторов стало то, что 11 игр с начала чемпионата мы провели на выезде. Где-то это должно было сказаться. Завтра у нас будет выходной, чтобы подойти к домашней серии с новыми силами», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с челябинским «Трактором», встреча состоится 13 октября, начало – в 17:00 мск.