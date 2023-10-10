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Плющев: никто не тащил Рендулича в СКА под дулом пистолета

Плющев: никто не тащил Рендулича в СКА под дулом пистолета
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход хорватского нападающего Борны Рендулича из «Сочи» в СКА.

«Ничего крамольного в этом трансфере нет. Существует регламент. В соответствии с ним руководство СКА ничего не нарушило. Забрали игрока, который им был нужен. Под дулом пистолета хорвата никто в Петербург не тащил. Рендуличу сделали предложение, которое его устроило. С юридической стороны вопросов нет никаких», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

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