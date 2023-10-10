Свечников пропустит первый матч сезона НХЛ

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» российский нападающий Андрей Свечников не допущен медицинской комиссией к первому матчу нового сезона с «Оттавой Сенаторз», который состоится 12 октября, сообщает инсайдер The Athletic Кори Лавалетт.

«Род Бринд′Амор подтвердил, что Свечников не был допущен медиками. Он пропустит первый матч и, вероятно, не поедет на выездные игры», — написал Лавалетт в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0:4.