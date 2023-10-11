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Голкипер «Амура» — о первом «сухаре» в КХЛ: команда просто зубами ложилась под броски

Голкипер «Амура» — о первом «сухаре» в КХЛ: команда просто зубами ложилась под броски
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Вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:0). Голкипер отразил 31 бросок и оформил первый «сухарь» в лиге. Он провёл свой девятый матч в лиге в текущем сезоне и 11-й в карьере.

«Ощущения отличные! Хочу сказать спасибо своей команде, которая просто зубами ложилась под броски! Все самые опасные броски заблокировали наши полевые игроки, защитники и нападающие. Этот «сухарь» случился в основном благодаря им, а не благодаря моей игре. Во втором периоде были очень опасные моменты, но хоккейный бог мне помог», — приводит официальный сайт КХЛ слова Лозебникова.

«Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. У команды 16 очков после 15 матчей.

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