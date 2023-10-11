Мартемьянов — о победе 3:0 над «Ладой»: могли забить и ещё

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:0).

«Благодарю болельщиков за сумасшедшую поддержку, а команду — за хороший настрой. Много блокированных бросков, самоотверженно играли. Считаю, что матч удался у обеих команд. Прекрасно понимали, что «Лада» в непростой ситуации, они проявили характер, команда хорошо выглядела. Ещё хочется поздравить нашего вратаря с первым «сухарём» в КХЛ, это запоминающаяся на всю жизнь вещь. Забитые голы… Ну, могли забить и ещё! Но сыграли правильно и в атаке, и в обороне. Ключевой момент — отыграли втроём и не дали сопернику создать голевые моменты. Сорвал голос, потому что на скамейке было жарко? Да это музыка просто громко играла! Но это не только у нас, это во всех дворцах в лиге. Игра Кулика? Он сыграл очень качественно. Отмечу и Бочарова, который с колёс попал в состав, сыграл на непривычной для себя позиции в центре из-за повреждения Хохрякова. У Ли ушиб, пока не может играть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Мартемьянова.

«Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. У команды 16 очков после 15 матчей.