Тамбиев: у «Адмирала» плохая реализация моментов, много думаем

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:3). 8 октября во встрече этих же команд в Владивостоке также победили казанцы со счётом 1:2.

«Плохое начало — в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей – рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам – завершение в этих двух матчах хромает. Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол – наверное, это маловато. Надо работать над этим, тренировать и делать правильные выводы. В завершении затягиваются передачи, броски. Здесь нельзя играть медленно, должно быть быстрое завершение. Как в первом голе, Шипачёв – вот такое завершение должно быть: без обработки, не думая, в касание. Пока мы так не всегда можем. Это «Ак Барс», с ними надо реализовывать те моменты, которые создаёшь», — приводит официальный сайт КХЛ слова Тамбиева.

«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции. У команды 12 очков после 15 матчей.