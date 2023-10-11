Нападающий «СЮ» Ефремов: если вижу немножко пространства, то стараюсь полезть на ворота

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:1).

«Ребята — молодцы! Все выполнили тренерское задание, сразу же пошли активно. Слава богу, что выиграли! За счёт чего превзошли соперника в движении? У нас грамотный персонал, тренерский и медицинский штаб. Все ребята восстановились и подошли к игре в хорошей форме. У меня часто получаются выходы от борта на ворота соперника? Я бы не сказал, что это какая-то моя визитная карточка. Если вижу, что есть немножко пространства, то стараюсь полезть на ворота. Через тернии к звёздам, так сказать, через трудности пытаюсь туда её «закопать». Бывает, что шайба то заходит, то не заходит, но хоть кто-то может её потом добить. Поэтому стараюсь вылезать на ворота почаще», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ефремова.

«Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции. На счету команды 18 очков после 16 матчей.